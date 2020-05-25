Экономика Германии столкнулась с рекордным падением

Объем ВВП Германии в первом квартале 2020 года сократился в квартальном исчислении на 2,2%. Об этом 25 мая сообщает DW со ссылкой на федеральное статистическое ведомство.

"Это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии", - отметили в ведомстве.

Главными факторами, вызвавшими столь сильный обвал, стало снижение частного потребления на 3,2% и сокращение инвестиций в производство оборудования на 6,9% в квартальном исчислении.

Кризис из-за коронавируса обрушил и германский экспорт, который снизился на 1,3%. Объем импорта сократился на 1,6%.

В ведомстве отмечают, что поскольку строгие меры карантина начали действовать в Германии лишь с середины марта, последствия локдауна во втором квартале будут ощущаться еще сильнее, чем в первом.

Правительство ФРГ прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период: ожидается, что объем ВВП ФРГ сократится на 6,3%.

По прогнозам Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году и вырастет на 6,3% в 2021 году.

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