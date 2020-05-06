Коронакризис. Еврокомиссия опубликовала прогноз для экономики ЕС и еврозоны

Экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году и вырастет на 6,3% в 2021 году. Об этом говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии.

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По словам исполнительного вице-президента по экономике Валдиса Домбровскиса, на данном этапе определить масштабы и серьезность коронавирусного шока для экономики ЕС можно лишь ориентировочно. "Это симметричный шок: затронуты все страны ЕС, и ожидается, что в этом году у всех будет рецессия", - отметил Домбровскис.

По прогнозам Еврокомиссии, безработица в еврозоне вырастет с 7,5% в 2019 году до 9,5% в 2020 году, а затем снова снизится до 8,5% в 2021 году. В ЕС уровень безработицы вырастет с 6,7% в 2019 году до 9% в 2020, а затем упадет до 8% в 2021 году.

Инфляция в зоне евро, измеряемая Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), прогнозируется на уровне 0,2% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Для ЕС инфляция - на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

В результате политических мер, направленных на поддержание экономик в условиях кризиса, растут государственный дефицит и долги. В частности, совокупный государственный дефицит еврозоны и ЕС, может вырасти с 0,6% ВВП в 2019 году до примерно 8,5% в 2020 году, а затем сократится до примерно 3,5% в 2021 году.

После того, как с 2014 года наблюдается тенденция к снижению, отношение госдолга к ВВП также будет расти. В зоне евро прогнозируется рост с 86% в 2019 году до 102,75% в 2020 году и снижение до 98,75% в 2021 году. В ЕС прогнозируется рост с 79,4% в 2019 году до 95% в этом году и до 92% в следующем.

Согласно прогнозу, ВВП еврозоны упадет до 7,7% в этом году и вырастет на 6,3% в следующем. Экономике ЕС прогнозируют падение до 7,4% и рост до 6,1% в 2021-м. Прогноз для мирового ВВП: падение в 2020 году до 3,5% и рост на5,2% в следующем году.

Что касается стран, то ожидаемое падение ВВП Германии составит 6,5%, а рост в 2021 году - на 5,9% в 2021-м. Франции в этом году прогнозируют падение экономики на 8,2%, а в следующем рост ожидается на уровне 7,4%. Для Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса, падение ВВП может составить 9,5%, а рост в 2021 году - 6,5%. Экономике Испании грозит сокращение на 9,4% в этом году и рост на 7% в следующем. ВВП Польши в этом году может упасть на 4,3%, в следующем ожидается рост на 4,1%.

Дают в Еврокомиссии и прогноз для США, Китая, Великобритании и Японии. Пандемия приведет к падению ВВП США на 6,5%, Великобритании - на 8,3%, Японии - на 5%, а экономика Китая может вырасти на1%. При этом в следующем году во всех этих странах восстановится рос: США - 4,9%, Великобритания - 6%, Япония - 2,7%, Китай - 7,8%

При этом прогнозы могут быть и более пессимистичны, если пандемия окажется более тяжелой и продолжительной, отмечают в Еврокомиссии.

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Согласно обновленному макропрогнозу Кабинета министров Украины, падение ВВП в этом году составит 4,8%, инфляция ускорится до 11,6%, безработица увеличится до 9,4%.