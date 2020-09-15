Экономика Китая оживает: промпроизводство набирает обороты, розница растет

Промышленное производство Китая в августе ускорилось самыми быстрыми за восемь месяцев темпами, в то время как розничные продажи выросли впервые в этом году, что указывает на восстановление экономики и улучшение спроса после кризиса, вызванного COVID-19.

Как сообщает Reuters Снижение капитальных инвестиций в январе-августе в годовом исчислении также было сдержанным благодаря мерам государственного стимулирования экономики, однако власти по-прежнему беспокоятся о перспективах экономики из-за возросших внешних рисков, в том числе в связи с обострением отношений между США и Китаем.

Рост промышленного производства в августе по сравнению с тем же периодом предыдущего года ускорился до 5,6%, что стало самым быстрым приростом за восемь месяцев, показали данные Национального бюро статистики во вторник. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста в 5,1% по сравнению с 4,8% в июле.

Розничные продажи также выросли на 0,5% в годовом исчислении впервые после семи месяцев спада, превысив прогноз аналитиков о нулевом росте. В июле продажи упали на 1,1%.

COVID-19 ударил по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г). Но и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на этот год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.

На долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% глобального производства. Долгое время страна была ответственна за более чем 40% мирового роста. При этом в последние годы Китай столкнулся с замедлением экономики.

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Юрий Тарасовский

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