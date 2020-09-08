Fitch Ratings улучшил прогноз мирового ВВП в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз мирового ВВП на 2020 год, сообщается в прогнозе агентства за сентябрь.

По данным Fitch, восстановление экономической активности после беспрецедентно тяжелого кризиса, вызванного пандемией, происходит быстрее, чем ожидалось.

По данным агентства, мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, тогда как ранее прогнозировалось минус 4,6%.

“Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, однако мы сомневаемся, что можно ожидать V-образного восстановления экономики, — отмечает главный экономист Fitch Ratings Брайан Култон. — Серьезные проблемы с безработицей в Европе еще впереди, компании сокращают капиталовложения, и меры социального дистанцирования продолжают ограничивать частное потребление”.

Эксперты Fitch улучшили прогноз для США на 2020 год: ВВП страны, по их оценкам, снизится на 4,6%, а не на 5,6%, как ожидалось в июне. Прогноз роста китайской экономики на этот год еще в конце июля был повышен агентством до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.

В то же время, прогноз снижения ВВП еврозоны на текущий год был ухудшен до 9% с 8%, Великобритании — до 11,5% с 9%, для развивающихся рынков (без учета Китая) — до 5,7% с 4,7%.

За первые 6 месяцев 2020 года Fitch Ratings понизил суверенные рейтинги 33 стран из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19.

В начале сентября Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне В со стабильным прогнозом.

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Сергей Чигирь

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