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Fitch Ratings улучшил прогноз мирового ВВП в 2020 году

08.09.2020, 15:32
Fitch Ratings улучшил прогноз мирового ВВП в 2020 году - Фото
fitch depositphotos

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз мирового ВВП на 2020 год, сообщается в прогнозе агентства за сентябрь.

По данным Fitch, восстановление экономической активности после беспрецедентно тяжелого кризиса, вызванного пандемией, происходит быстрее, чем ожидалось.

По данным агентства, мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, тогда как ранее прогнозировалось минус 4,6%.

“Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, однако мы сомневаемся, что можно ожидать V-образного восстановления экономики, — отмечает главный экономист Fitch Ratings Брайан Култон. — Серьезные проблемы с безработицей в Европе еще впереди, компании сокращают капиталовложения, и меры социального дистанцирования продолжают ограничивать частное потребление”.

Эксперты Fitch улучшили прогноз для США на 2020 год: ВВП страны, по их оценкам, снизится на 4,6%, а не на 5,6%, как ожидалось в июне. Прогноз роста китайской экономики на этот год еще в конце июля был повышен агентством до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.

В то же время, прогноз снижения ВВП еврозоны на текущий год был ухудшен до 9% с 8%, Великобритании — до 11,5% с 9%, для развивающихся рынков (без учета Китая) — до 5,7% с 4,7%.

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Сергей Чигирь
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