Антирекорд. Fitch понизил 33 суверенных рейтинга из-за коронавируса

За первые 6 месяцев 2020 года Fitch Ratings понизил суверенные рейтинги 33 стран из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19. Прогноз по рейтингам еще 40 стран ухудшено до "негативный", что означает, что их кредитные рейтинги будут понижены в ближайшем будущем, сообщил Джеймс МакКормак, глава глобального департамента по суверенным рейтингам Fitch в интервью CNBC.

В истории еще не было такого, чтобы сразу сорок стран имели "негативный" прогноз по рейтингам, сказал МакКормак. Он добавил, что никогда также не снижались рейтинги сразу 33 стран в течении одного года, не говоря уже о полугодичном периоде.

В список стран, которым уже снизили кредитные рейтинги вошли даже такие надежные суверенные заемщики, как Австралия, Великобритания и Гонконг, напомнил МакКормак.

Большинство стран выделили многомиллиардные пакеты помощи для поддержание своих экономик и бизнеса. В среднесрочной перспективе это будет негативно влиять на их способность обслуживать суверенные займы.

Fitch отмечает ухудшение финансовой стабильности всех 119 стран, рейтингумых агентством, заключил МакКормак.

30 июня Fitch спрогнозировало падение глобального ВВП на 4,6% в 2020 году, среднюю годовую цену нефти на уровне $35.

23 апреля 2020 года Fitch прогнозировало падение ВВП Украине на 6,5%.

2 апреля Fitch предупредил о начале глобальной рецессии "беспрецедентной глубины".

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