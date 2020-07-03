Антирекорд. Fitch понизил 33 суверенных рейтинга из-за коронавируса

За первые 6 месяцев 2020 года Fitch Ratings понизил суверенные рейтинги 33 стран из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19. Прогноз по рейтингам еще 40 стран ухудшено до "негативный", что означает, что их кредитные рейтинги будут понижены в ближайшем будущем, сообщил Джеймс МакКормак, глава глобального департамента по суверенным рейтингам Fitch в интервью CNBC.
В истории еще не было такого, чтобы сразу сорок стран имели "негативный" прогноз по рейтингам, сказал МакКормак. Он добавил, что никогда также не снижались рейтинги сразу 33 стран в течении одного года, не говоря уже о полугодичном периоде.
В список стран, которым уже снизили кредитные рейтинги вошли даже такие надежные суверенные заемщики, как Австралия, Великобритания и Гонконг, напомнил МакКормак.
Большинство стран выделили многомиллиардные пакеты помощи для поддержание своих экономик и бизнеса. В среднесрочной перспективе это будет негативно влиять на их способность обслуживать суверенные займы.
Fitch отмечает ухудшение финансовой стабильности всех 119 стран, рейтингумых агентством, заключил МакКормак.
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