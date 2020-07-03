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Антирекорд. Fitch понизил 33 суверенных рейтинга из-за коронавируса

Антирекорд. Fitch понизил 33 суверенных рейтинга из-за коронавируса
03.07.2020, 11:46

В первом полугодии Fitch Ratings понизил 33 суверенных рейтинга. На очереди еще 40 стран. Такого в истории еще не было

За первые 6 месяцев 2020 года Fitch Ratings понизил суверенные рейтинги 33 стран из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19. Прогноз по рейтингам еще 40 стран ухудшено до "негативный", что означает, что их кредитные рейтинги будут понижены в ближайшем будущем, сообщил Джеймс МакКормак, глава глобального департамента по суверенным рейтингам Fitch в интервью CNBC. 

В истории еще не было такого, чтобы сразу сорок стран имели "негативный" прогноз по рейтингам, сказал МакКормак. Он добавил, что никогда также не снижались рейтинги сразу 33 стран в течении одного года, не говоря уже о полугодичном периоде.

В список стран, которым уже снизили кредитные рейтинги вошли даже такие надежные суверенные заемщики, как Австралия, Великобритания и Гонконг, напомнил МакКормак.

Большинство стран выделили многомиллиардные пакеты помощи для поддержание своих экономик и бизнеса. В среднесрочной перспективе это будет негативно влиять на их способность обслуживать суверенные займы.  

Fitch отмечает ухудшение финансовой стабильности всех 119 стран, рейтингумых агентством, заключил МакКормак.

  • 30 июня  Fitch спрогнозировало падение глобального ВВП на 4,6% в 2020 году, среднюю годовую цену нефти на уровне $35. 
  • 23 апреля 2020 года Fitch прогнозировало падение ВВП Украине на 6,5%.
  • 2 апреля Fitch предупредил о начале глобальной рецессии "беспрецедентной глубины". 

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Роман Брыль
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Fitch кредитный рейтинг COVID-19
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