Агентство Fitch прогнозирует рецессию "беспрецедентной глубины"

Глобальная экономика в 2020 году упадет на 3,9%. Об этом говорится в новом докладе Global Economic Outlook международного рейтингового агентства Fitch.

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Fitch прогнозирует, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, приведут к рецессии "беспрецедентной глубины" за всю послевоенную историю. Аналитики заявляют, что она будет в два раза сильнее, чем рецессия во время глобального кризиса в 2009 году.

В своем новом отчете агентство Fitch прогнозирует, что мировой ВВП по итогам 2020 года снизится на 3,9%. Падение экономики еврозоны по итогам 2020 года достигнет 7%, ВВП США упадет на 5,9%, Великобритании - на 6,3%.

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В докладе от 2 апреля Fitch прогнозировало падение мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, еврозоны - на 4,2%, США - на 3,3%, Великобритании - на 3,9%.

Экономисты считают, что мировая рецессия в связи с коронавирусом неизбежна, а быстрое восстановление сомнительно

По прогнозам экспертов, Украину в этом году ждет падение ВВП на 4,2%.