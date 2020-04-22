Агентство Fitch прогнозирует рецессию "беспрецедентной глубины"

Глобальная экономика в 2020 году упадет на 3,9%. Об этом говорится в новом докладе Global Economic Outlook международного рейтингового агентства Fitch.
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Fitch прогнозирует, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, приведут к рецессии "беспрецедентной глубины" за всю послевоенную историю. Аналитики заявляют, что она будет в два раза сильнее, чем рецессия во время глобального кризиса в 2009 году.
В своем новом отчете агентство Fitch прогнозирует, что мировой ВВП по итогам 2020 года снизится на 3,9%. Падение экономики еврозоны по итогам 2020 года достигнет 7%, ВВП США упадет на 5,9%, Великобритании - на 6,3%.
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