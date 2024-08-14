Экономика Польши показала лучший рост за семь кварталов. Но ускорилась инфляция

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Экономика Польши выросла на 3,2% в годовом выражении во втором квартале 2024 года, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2022 года и выше прогнозов аналитиков (2,7%). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные официальные данные.

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В первом квартале рост ВВП Польши составил 2%.

Подъем польской экономики во втором квартале обеспечил рост потребительских расходов, особенно в сфере услуг. Сдерживают экономический рост замедление промышленной активности и проблемы экспортеров, отметил накануне публикации данных министр финансов Анджей Доманьский.

Как отмечают в агентстве высокие показатели экономического роста снизят давление на центральный банк, который критиковал премьер-министр Дональд Туск за "ограничительную, агрессивную" денежно-кредитную политику, сдерживающую экономическое развитие.

Глава центрального банка Адам Глапинский в прошлом месяце заявил, что смягчение может быть отложено до 2026 года и до этого периода ставки меняться не будут, чтобы держать инфляцию под контролем.

Инфляция большую часть этого года находилась в целевом диапазоне центрального банка, но ускорилась в июле до 4,2% – самого высокого показателя с декабря прошлого года. Два предыдущих месяца инфляция держалась на уровне 2,5-2,6% соответственно.

Динамика инфляции в Польше (Источник: ZUS)