НБУ на графиках показал, какими будут темпы инфляции и рост ВВП в Украине

Инфляция в Украине вернется к цели Национального банка в 5% не раньше 2026 года

Фото: НБУ

В 2024 году инфляция временно ускорится до 8,5%, однако уже в 2025-м пойдет на спад. Экономическое восстановление в этом году замедлится до 3,7%. Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ.

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После продолжительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом исчислении. Такая траектория была несколько ниже прогноза НБУ, ведь динамика цен на продукты питания компенсировала более существенное повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Ускорение темпов инфляции в течение следующих трех кварталов связывают с исчерпанием влияния урожаев прошлого года, давлением на расходы бизнеса из-за дефицита электроэнергии и нехватки работников, пересмотром акцизных налогов и неблагоприятным влиянием летней засухи.

Снижению инфляции в 2025-2026 годах может способствовать замедление роста внешних цен, постепенная нормализация функционирования экономики и улучшение ситуации в энергетике.

Инфляционный отчет НБУ

На конец 2023 года инфляция составила 5,1%. Однако из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция в прошлом году составила 12,9%.

В то же время НБУ несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год – до 3,7% после 5,3% в 2023-м. В следующие два года экономическое восстановление ускорится до 4–5%. Однако ВВП все еще будет ниже своего потенциального уровня, что будет сдерживать инфляционное давление.

Инфляционный отчет НБУ