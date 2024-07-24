Промышленная инфляция за месяц выросла на 14%. Это 30-летний рекорд
Индекс цен производителей (ИЦП) промышленной продукции в Украине в июне увеличился на 14% по сравнению с маем, сообщила Государственная служба статистики.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По подсчетам аналитика Алексея Блинова из Forbes, такой промышленной инфляции в Украине не наблюдалось уже 30 лет. В последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992-1995 годов.
Основная причина резкого увеличения индекса – подорожание электроэнергии для бизнеса в июне.
В годовом выражении (июнь 2024 года по июнь 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.
В частности, в энергетике показатель годовой промышленной инфляции достиг 48,1%, в добывающей промышленности – 10,8%, в перерабатывающей – 7,2%.
В начале 2022 года, когда изменение ИЦП превысило 62% год к году, Национальный банк со ссылкой на собственные расчеты заявил, что влияние промышленной инфляции на потребительскую в Украине является слабым. Увеличение ИЦП на 10% приводит около 1% прироста индекса потребительских цен.
- В начале лета в Украине резко ускорилась потребительская инфляция. В месячном выражении она увеличилась почти в четыре раза – с 0,6% в мае до 2,2% в июне, в годовом выражении – с 3,3% до 4,8%.
- Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.) до конца года.