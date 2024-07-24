Промислова інфляція в Україні за місяць виросла на 14%. Це 30-річний рекорд
Індекс цін виробників (ІЦВ) промислової продукції в Україні у червні збільшився на 14% у порівнянні з травнем, повідомила Державна служба статистики.
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За підрахунками аналітика Олексія Блінова з Forbes, такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років. Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992-1995 років.
Основна причина різкого збільшення індексу – подорожчання електроенергії для бізнесу в червні.
У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.
Зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції сягнув 48,1%, у добувній промисловості – 10,8%, у переробній – 7,2%.
На початку 2022 року, коли зміна ІЦВ перевищила 62% рік до року, Національний банк із посиланням на власні розрахунки заявив, що вплив промислової інфляції на споживчу в Україні є слабким. Збільшення ІЦВ на 10% зумовлює близько 1% приросту індексу споживчих цін.
- На початку літа в Україні також різко прискорилася споживча інфляція. В місячному вираженні вона збільшилась майже вчетверо – з 0,6% у травні до 2,2% у червні, у річному вираженні – з 3,3% до 4,8%.
- Національний банк прогнозує пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.) до кінця року.