Промислова інфляція в Україні за місяць виросла на 14%. Це 30-річний рекорд

Подорожчання електроенергії у червні розігнало не тільки споживчу, але й промислову інфляцію в Україні

Фото: Ferrexpo

Індекс цін виробників (ІЦВ) промислової продукції в Україні у червні збільшився на 14% у порівнянні з травнем, повідомила Державна служба статистики.

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За підрахунками аналітика Олексія Блінова з Forbes, такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років. Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992-1995 років.

Основна причина різкого збільшення індексу – подорожчання електроенергії для бізнесу в червні.

У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.

Зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції сягнув 48,1%, у добувній промисловості – 10,8%, у переробній – 7,2%.

На початку 2022 року, коли зміна ІЦВ перевищила 62% рік до року, Національний банк із посиланням на власні розрахунки заявив, що вплив промислової інфляції на споживчу в Україні є слабким. Збільшення ІЦВ на 10% зумовлює близько 1% приросту індексу споживчих цін.