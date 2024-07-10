Річна інфляція в Україні підскочила майже до 5%. Винні тарифи на електроенергію
Інфляція в Україні у червні прискорилася до 4,8% проти аналогічного місяця 2023 року, про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.
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Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2-3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.
З 1 червня в Україні підвищили тарифи на електроенергію для населення до 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання. Раніше тариф становив 2,64 грн/кВт-год.
Також у червні подорожчали перевезення в залізничному пасажирському транспорті й окремі продукти. Найбільше – яйця (на 15,5% проти травня).
В місячному вираженні інфляція прискорилась майже учетверо – з 0,6% у травні до 2,2% у червні. З початку року вона становить уже 4,3%.
Базова інфляція у червні 2024 року проти травня 2024-го становила 0,5%, з початку року – 3,3%.
- Національний банк прогнозує пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.) до кінця року.
- Прискорення інфляції буде пов'язане з нижчим урожаєм після торішніх рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат, підвищенням тарифів на електроенергію та збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни.
- Крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб теж може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.