Річна інфляція в Україні підскочила майже до 5%. Винні тарифи на електроенергію

Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%

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Інфляція в Україні у червні прискорилася до 4,8% проти аналогічного місяця 2023 року, про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2-3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.

З 1 червня в Україні підвищили тарифи на електроенергію для населення до 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання. Раніше тариф становив 2,64 грн/кВт-год.

Також у червні подорожчали перевезення в залізничному пасажирському транспорті й окремі продукти. Найбільше – яйця (на 15,5% проти травня).

В місячному вираженні інфляція прискорилась майже учетверо – з 0,6% у травні до 2,2% у червні. З початку року вона становить уже 4,3%.

Базова інфляція у червні 2024 року проти травня 2024-го становила 0,5%, з початку року – 3,3%.