Годовая инфляция в Украине подскочила почти до 5%. Виновны тарифы на электроэнергию

Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%

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Инфляция в Украине в июне ускорилась до 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составлял 3,2-3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.

С 1 июня в Украине повысили тарифы на электроэнергию для населения до 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления. Ранее тариф составлял 2,64 грн/кВт-ч.

Также в июне подорожали перевозки в железнодорожном пассажирском транспорте и отдельные продукты. Больше всего – яйца (на 15,5% по сравнению с маем).

В месячном выражении инфляция ускорилась почти в четыре раза – с 0,6% в мае до 2,2% в июне. С начала года она составляет 4,3%.

Базовая инфляция в июне 2024 года по сравнению с маем 2024-го составила 0,5%, с начала года – 3,3%.