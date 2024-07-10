Годовая инфляция в Украине подскочила почти до 5%. Виновны тарифы на электроэнергию
Инфляция в Украине в июне ускорилась до 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики.
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За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составлял 3,2-3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.
С 1 июня в Украине повысили тарифы на электроэнергию для населения до 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления. Ранее тариф составлял 2,64 грн/кВт-ч.
Также в июне подорожали перевозки в железнодорожном пассажирском транспорте и отдельные продукты. Больше всего – яйца (на 15,5% по сравнению с маем).
В месячном выражении инфляция ускорилась почти в четыре раза – с 0,6% в мае до 2,2% в июне. С начала года она составляет 4,3%.
Базовая инфляция в июне 2024 года по сравнению с маем 2024-го составила 0,5%, с начала года – 3,3%.
- Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.) до конца года.
- Ускорение инфляции будет связано с более низким урожаем после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат, повышением тарифов на электроэнергию и сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны.
- Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд тоже может внести дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году.