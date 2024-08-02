НБУ на графіках показав, якими будуть темпи інфляції та зростання ВВП в Україні

Інфляція в Україні повернеться до цілі Національного банку у 5% не раніше 2026 року

Фото: НБУ

У 2024 році інфляція тимчасово прискориться до 8,5%, однак уже у 2025-му піде на спад. Економічне відновлення цьогоріч сповільниться до 3,7%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

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Після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі. Така траєкторія була трохи нижчою за прогноз НБУ, адже динаміка цін на харчові продукти компенсувала суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств.

Прискорення темпів інфляції протягом наступних трьох кварталів повʼязують із вичерпанням впливу тогорічних врожаїв, подальшим тиском на витрати бізнесу через дефіцит електроенергії та брак працівників, переглядом акцизних податків і несприятливим впливом літньої посухи.

Зниженню інфляції у 2025–2026 роках може посприяти уповільнення зростання зовнішніх цін, поступова нормалізація функціонування економіки та поліпшення ситуації в енергетиці.

Інфляційний звіт НБУ

На кінець 2023 року інфляція становила 5,1%. Проте через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція минулого року становила 12,9%.

Водночас НБУ дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік – до 3,7% після 5,3% у 2023-му. У наступні два роки економічне відновлення прискориться до 4–5%. Проте ВВП усе ще перебуватиме нижче свого потенційного рівня, що стримуватиме інфляційний тиск.

Інфляційний звіт НБУ