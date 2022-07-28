Экономика США скатывается к рецессии: ВВП падает второй квартал подряд
Падение ВВП Соединенных Штатов составило 0,9% в годовом исчислении по итогам второго квартала. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные отчета Министерства торговли.
В первом квартале падение ВВП составило 1,6%, напоминают в агентстве.
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До публикации отчета медианный прогноз в опросе экономистов предусматривал рост ВВП во втором квартале на 0,4%.
Падение экономики связано с сокращением потребительских расходов из-за самой высокой за последние десятилетие инфляции, с резким сокращением инвестиций в бизнес и недвижимость из-за повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Еще одним негативным фактором, влияющим на динамику ВВП, стало сокращение государственных расходов.
Американцы сталкиваются с более высокими ценами практически на все – от бензина до еды и аренды жилья. Заработная плата растет, но недостаточно быстро, чтобы успевать за инфляцией, в результате чего потребительские настроения упали до многолетнего минимума.
ФРС стремится ограничить инфляционное давление, однако оно связано в том числе с факторами, находящимися вне его контроля, такими как война в Украине.
- 28 июля ФРС США во второй раз рекордно повысила базовую ставку — сразу на 75 базисных пунктов.
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