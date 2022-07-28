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Экономика США скатывается к рецессии: ВВП падает второй квартал подряд

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 16:51
Экономика США скатывается к рецессии: ВВП падает второй квартал подряд - Фото
Фото: depositphotos.com

Падение ВВП Соединенных Штатов составило 0,9% в годовом исчислении по итогам второго квартала. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные отчета Министерства торговли. 

В первом квартале падение ВВП составило 1,6%, напоминают в агентстве. 

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До публикации отчета медианный прогноз в опросе экономистов предусматривал рост ВВП во втором квартале на 0,4%. 

Падение экономики связано с сокращением потребительских расходов из-за самой высокой за последние десятилетие инфляции,  с резким сокращением инвестиций в бизнес и недвижимость из-за повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). 

Еще одним негативным фактором, влияющим на динамику ВВП, стало сокращение государственных расходов. 

Американцы сталкиваются с более высокими ценами практически на все – от бензина до еды и аренды жилья. Заработная плата растет, но недостаточно быстро, чтобы успевать за инфляцией, в результате чего потребительские настроения упали до многолетнего минимума.  

ФРС стремится ограничить инфляционное давление, однако оно связано в том числе с факторами, находящимися вне его контроля, такими как война в Украине. 

Экономика США скатывается к рецессии: ВВП падает второй квартал подряд

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Роман Брыль
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