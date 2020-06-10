Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экономика США уже начала восстанавливаться - Минфин

Экономика США уже начала восстанавливаться - Минфин
10.06.2020, 18:18

Минфин США ожидает "резкого улучшения" в экономике во втором и третьем кварталах

Экономика США уже начала восстанавливаться после пандемии коронавируса и "резко улучшится" в третьем и четвертом кварталах. Об этом сказал министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, поступающие данные о занятости и другие экономические данные "показывают, что мы хорошо позиционированы для сильного, поэтапного открытия нашей страны".

  • Экономика США завершила самое продолжительное развитие в истории в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса. США выдели на поддержку экономики несколько триллионов долларов. В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае. 
  • По данным Всемирного банка, в 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Юрий Тарасовский
Напишите нам
Стивен Мнучин США ввп сша
Комментарии
Последние новости
 