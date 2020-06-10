Экономика США уже начала восстанавливаться - Минфин

Экономика США уже начала восстанавливаться после пандемии коронавируса и "резко улучшится" в третьем и четвертом кварталах. Об этом сказал министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, поступающие данные о занятости и другие экономические данные "показывают, что мы хорошо позиционированы для сильного, поэтапного открытия нашей страны".

Экономика США завершила самое продолжительное развитие в истории в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса. США выдели на поддержку экономики несколько триллионов долларов. В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае. По данным Всемирного банка, в 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19.

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