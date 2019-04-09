ВВП Украины с начала года вырос на 1,2%

В январе-феврале 2019 года реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 1,2% (+/- 0,2 процентных пункта), сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Рост обеспечила активная деятельность строительных компаний и предприятий сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор), пояснили в министерстве.

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В то же время сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за первые два месяца текущего года снизился на 0,5%. В Минэкономразвития утверждают, что это лучше показателя января (-1,5%), но хуже, чем за два месяца прошло года, когда был зафиксирован рост СИП на 4%.

В министерстве считают, что на показатель СИП негативно повлияло падение промышленности и торговле, которое вызвали капремонты производственных мощностей на металлургических предприятиях и энергогенерирующих компаниях, а также несформированность новых заказов в начале года со стороны отдельных машиностроительных компаний.

По данным Госстата, за 2018 год экономика Украины выросла на 3,3%.