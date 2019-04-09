Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 14:01

ВВП Украины с начала года вырос на 1,2%

ВВП Украины с начала года вырос на 1,2%

По предварительным данным Минэкономразвития, за два месяца 2019 года ВВП страны вырос на 1,2%

В январе-феврале 2019 года реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 1,2% (+/- 0,2 процентных пункта), сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Рост обеспечила активная деятельность строительных компаний и предприятий сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор), пояснили в министерстве.

Реклама

В то же время сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за первые два месяца текущего года снизился на 0,5%. В Минэкономразвития утверждают, что это лучше показателя января (-1,5%), но хуже, чем за два месяца прошло года, когда был зафиксирован рост СИП на 4%.

В министерстве считают, что на показатель СИП негативно повлияло падение промышленности и торговле, которое вызвали капремонты производственных мощностей на металлургических предприятиях и энергогенерирующих компаниях, а также несформированность новых заказов в начале года со стороны отдельных машиностроительных компаний.

По данным Госстата, за 2018 год экономика Украины выросла на 3,3%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: минэкономразвития, рост ввп, сип
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 