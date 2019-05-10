Экономика уязвима: НБУ назвал риски курсовых колебаний

Экономика и финансы Украины остаются критически зависимыми от внешней конъюнктуры, которая отражает бизнес-циклы ведущих мировых экономик и политику их государств. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

"Если положение ведущих мировых экономик неблагоприятное, сокращается не только украинский экспорт (что уменьшает объем поступления валюты в страну и создает давление на валютный курс гривни), но и замедляется экономический рост", - говорится в отчете.

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В Нацбанке также подчеркивают, что объем международных резервов остается ниже адекватного уровня, что свидетельствует об уязвимости экономики Украины к внешним шокам. Так, отношение резервов к композитному критерию МВФ выросло к концу 2018 года до 73%, но все еще оставалось существенно ниже нормы (100%). Несмотря на некоторое снижение отношения валового внешнего долга к ВВП, по состоянию на конец года оно хранилось на высоком уровне (87,9%). Также высокими остаются показатели краткосрочного долга по остаточному сроку погашения - отношение краткосрочного долга к валовому состоянию на конец 2018 составил 40%, а к ВВП - 35%.

Кроме того, отечественная экономика все еще уязвима к чрезмерным курсовым колебаниям, а возможности хеджирования валютных рисков ограничены.

В отчете говорится и об уязвимости банковской системы к изменениям обменного курса из-за высокой долларизации кредитного портфеля отдельных банков (в частности, корпоративного сегмента).

"Это значительно повышает кредитные риски в случае девальвации гривни и вероятность получения банками существенных убытков. Проблема высокой долларизации особенно остра для государственных банков (кроме Приватбанка) и банков с российским капиталом", - подчеркивают в НБУ.

Ранее сообщалось, что в апреле гривня укрепилась, в частности, благодаря рекордному притоку иностранных инвестиций в гривневые облигации внутреннего госзайма.