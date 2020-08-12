Экономика Великобритании обвалилась на рекордные показатели за последние 65 лет

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года обвалился на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом этого года, такие предварительные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Это самое большое падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.

Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Объем инвестиций во втором квартале упал на 31,4% относительно предыдущего квартала.

Расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев - падение также стало рекордным.

ВВП Евросоюза во втором квартале сократилась на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года.

Экономика США потерпела крупнейшее падение за полвека.

Экономика Германии обвалилась до рекордных за 50 лет показателей.

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Сергей Чигирь

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