Экономия в 190 млрд грн. Prozorro отчиталась за пять лет работы

С момента основания электронной системы публичных закупок Prozorro 1 августа 2016 года коммунальные и государственные предприятия сэкономили на госзакупках 190 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе Prozorro.

В среднем, экономия при закупке свыше 1 млн грн заказчик экономит 80 000 – 100 000 грн. Экономия при закупках за 2020 год составила 56 млрд грн, что почти в два раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

За период существования системы через нее прошло 2 млн конкурентных закупок. В открытых аукционах принимало участие 130 000 компаний, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса.

Следующим шагом в развитии системы будет ликвидация с 2022 года тендерных комитетов. Их заменит формат работы через уполномоченных специалистов, которые будут работать на постоянной, оплачиваемой основе.

"Этот переход сделает публичные закупки более профессиональными и эффективными. Каждый уполномоченный специалист будет обязан подтвердить свой уровень знаний законодательства, и уже в ближайшее время система онлайн-тестирования будет доступна в Prozorro", – прокомментировал нововведение директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

23 декабря 2020 года в Prozorro рассказали, какие госкопании больше всего сэкономили на госзакупках в 2020 году.

30 апреля 2021 года в Prozorro реализовали новый инструмент – стоимость жизненного цикла. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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