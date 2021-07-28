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Экономия в 190 млрд грн. Prozorro отчиталась за пять лет работы

28.07.2021, 12:02
Экономия в 190 млрд грн. Prozorro отчиталась за пять лет работы - Фото
Фото: пресс-служба Prozorro

С момента основания электронной системы публичных закупок Prozorro 1 августа 2016 года коммунальные и государственные предприятия сэкономили на госзакупках 190 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе Prozorro.  

В среднем, экономия при закупке свыше 1 млн грн заказчик экономит 80 000 – 100 000 грн. Экономия при закупках за 2020 год составила 56 млрд грн, что почти в два раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении. 

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За период существования системы через нее прошло 2 млн конкурентных закупок. В открытых аукционах принимало участие 130 000 компаний, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса. 

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Следующим шагом в развитии системы будет ликвидация с 2022 года тендерных комитетов. Их заменит формат работы через уполномоченных специалистов, которые будут работать на постоянной, оплачиваемой основе. 

"Этот переход сделает публичные закупки более профессиональными и эффективными. Каждый уполномоченный специалист будет обязан подтвердить свой уровень знаний законодательства, и уже в ближайшее время система онлайн-тестирования будет доступна в Prozorro", – прокомментировал нововведение директор ГП "Прозорро" Василий Задворный. 

  • 30 апреля 2021 года в Prozorro реализовали новый инструмент – стоимость жизненного цикла.   

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Роман Брыль
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