Экс-глава АМКУ при Януковиче претендует на должность в Минфине: декларация

Василий Цушко, экс-депутат и глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) при четвертом президенте Викторе Януковиче, подал декларацию на пост заместителя министра финансов.
В декларации Цушко указал местом прошлой работы компанию Украинское сырье ЛТД, в которой за прошлый год заработал 8178 грн. Еще 1042 грн он получил от сдачи в аренду имущества.
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Также, согласно декларации, претендент на должность в Минфине владеет квартирой в Киеве площадью 115 кв. м, автомобилем Infiniti FX35 2006 года выпуска и земельными участками в Киевской и Одесской области.
Был депутатом Верховной Рады в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах. С 2005 по 2006 год возглавлял Одесскую областную госадминистрацию. С декабря 2006 по декабрь 2007 года был министром внутренних дел, в 2010-м занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова. При президенте Януковиче, с 2010 по 2014 год, возглавлял Антимонопольный комитет.
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