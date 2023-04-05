Энергетика, АЗС и супермаркеты: топ-100 компаний с наибольшим ростом оборота в 2022 году

В прошлом году больше всего вырос оборот предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, поставки электроэнергии и газа. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Минцифры и Госстата.

Почти половина компаний в списке лидеров украинского бизнеса работают в сфере торговли: оптовой — 35% и розничной — 10%. На втором месте – предприятия, задействованные в сфере поставки электроэнергии и газа – их 17%.

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Топ украинских компаний по оборотам возглавляет Нафтогаз, в тройку лидеров также попали АТБ и Д.Трейдинг — компания, продающая электроэнергию, газ, уголь и т.д. В список также попали такие компании, как Сильпо, WOG и ОККО.

Подавляющее большинство компаний из перечня смогли увеличить свою выручку за 2022 год по сравнению с 2021 годом.

За год больше выросли показатели таких компаний, как Энергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецэкспорт и в нескольких региональных представительствах ДТЭК: Павлоградуголь и Западэнерго.

Менее удачным был год у бизнесов, работающих в сфере наземного и трубопроводного транспорта и телекоммуникаций. К тому же значительные убытки понесла часть металлургических предприятий, уничтоженных в результате боевых действий.

С полным перечнем компаний можно ознакомиться здесь.

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Наталія Софієнко

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