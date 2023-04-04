Украинцы активно берут государственные гранты на старт бизнеса. Уже получили 146 млн грн

Микрогранты для начала или развития собственного дела от государства получат 616 украинцев на общую сумму 146,5 млн грн. Об этом сообщается на правительственном портале.

Получателей грантов определили по итогам трех волн подачи заявок. Предполагается, что они создадут 1400 новых рабочих мест.

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По итогам третьей волны подачи заявок определены 262 победителя, которые получат 62,2 млн грн.

Они будут работать в сферах торговли и ремонта автотранспорта (78 человек), отельном бизнесе и общепите (44 человека), перерабатывающей промышленности (42 человека).

Среди получателей грантов 51% мужчин и 49% женщин, более 70% победителей третьей волны имеют высшее образование.

Наибольшее количество грантополучателей из Львовской (41 человек), Винницкой (30 человек), Киевской (29 человек), Ровенской (25 человек) областей и Киева (30 человек).

По грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 000 грн до 250 000 грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта в бизнесе. Обязательным условием предоставления средств является создание одного-двух рабочих мест.

В этом году на программу "Собственное дело" бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.

31 марта ветеранам предложили до 1 млн на собственный бизнес, заявки нужно подавать через Дию.

3 апреля в НБУ заявили, что ожидания бизнеса вернулись на довоенный уровень.

На начало апреля бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны.

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Роман Бриль

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