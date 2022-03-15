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ЕС и еще 9 стран отменили режим наибольшего содействия в торговле с РФ

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 14:02
ЕС и еще 9 стран отменили режим наибольшего содействия в торговле с РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз в сотрудничестве со странами Большой семерки, а также странами-партнерами – Албанией, Австралией, Исландией, Республикой Корея, Молдовой, Черногорией, Новой Зеландией, Северной Македонией, Норвегией – отменили по отношению к РФ режим наибольшего содействия при торговле товарами. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейской Комиссии. 

 "Отмена режима лишает Россию ключевых торговых преимуществ как члена Всемирной торговой организации (ВТО), гарантируя, что продукция российских компаний больше не будет пользоваться режимом наибольшего содействия в наших экономиках", – говорится в сообщении. 

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Отмена режима означает, что страны ЕС и страны-партнеры могут в одностороннем порядке вводить или повышать таможенные пошлины на импорт из РФ. 

Евросоюз также замораживает процесс вступления Беларуси в ВТО. 

В ЕС обещают продолжать вводить санкции против путинского режима и изолировать Россию от экономик европейских стран и международной финансовой системы. 

"Мы едины в нашей решимости привлечь президента Путина и его режим к ответственности за их преступления. Единственный способ, которым Россия может избежать этой финансовой, экономической и репутационной катастрофы, — это немедленно прекратить свое варварское и незаконное вторжение в Украину", – указано в заявлении.  

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Роман Брыль
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