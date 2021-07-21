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ЕС ограничит платежи наличными и запретит анонимные криптокошельки

21.07.2021, 12:22
ЕС ограничит платежи наличными и запретит анонимные криптокошельки - Фото
Фото: Depositphotos

На территории Европейского союза могут ограничить платежи наличными и запретить анонимные транзакции с криптовалютой. Такие предложения содержатся в планах Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По мнению авторов инициативы, самый простой способ для преступников отмыть деньги - совершить крупные платежи наличными. Поэтому Еврокомиссия предлагает установить лимит на крупные выплаты наличными в размере 10 000 евро.

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Также в Еврокомиссии считают, что все переводы криптоактивов должны быть отслеживаемы, а анонимные кошельки – полностью запрещены.

Еврокомиссия заявила, что транзакции криптовалюты должны регулироваться теми же правилами, что и обычные банковские переводы.

Ограничение платежей наличными и запрет на анонимные криптокошельки позволят сделать финансовый сектор максимально прозрачным, поскольку анонимные банковские счета уже запрещены законами ЕС, считают в Еврокомиссии.

Инициативу должны одобрить Европарламент и Совет Европы. Это может быть длительным процессом, отмечает Bloomberg. В Еврокомиссии заявляют, что новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позже 2024 года.

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Юрий Тарасовский
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ЕС криптовалюта еврокомиссия отмывание денег
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