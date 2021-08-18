ЕС оправляется от коронакризиса. ВВП вырос на 2% за квартал – Евростат

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, которую представило Статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Об этом сообщает Reuters.

Снятие карантина подпитывает экономическое восстановление.

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В период с апреля по июнь занятость в еврозоне выросла на 0,5%, что совпадает с предыдущими прогнозами экономистов.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны вырос на 13,6%.

Германия во втором квартале зафиксировала рост ВВП в поквартальном выражении на 1,5%, Италия – на 2,7%, Испания – на 2,8%, Франция – на 0,9%.

Рост ВВП способствовал росту занятости населения в апреле-июне: этот показатель увеличился на 0,5% в квартальном и на 1,8% в годовом исчислении — выше предварительных прогнозов в 1,5%.

Ожидается, что сильный рост продолжится в третьем квартале.

Несмотря на значительное восстановление во втором квартале, экономика еврозоны все еще примерно на 3% меньше, чем в конце 2019 года. Между тем экономики США и Китая поднялись выше своего уровня до пандемии.

Третий и последний раз показатели ВВП за второй квартал опубликуют 7 сентября. Этот релиз также будет включать разбор по секторам экономики.

По данным Госстата, падение ВВП в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,2%. Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

22 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 8% в ответ на ускорение инфляции.

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Наталия Софиенко

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