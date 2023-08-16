ЕС отдаст Украине и Молдове 134 млн евро, которые предназначались для России и Беларуси

Европейская комиссия направит 135 млн евро, изначально запланированных на программы с Россией и Беларусью, на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Средства для России и Беларуси должны были финансировать программы сотрудничества ЕС с соседними регионами (Interreg) в 2021–2027 годах. Теперь, в рамках этих программ, деньги получат Украина и Молдова.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Данное финансирование потратят на "пути солидарности" и развитие трансграничных транспортных связей, услуги здравоохранения, образовательные, исследовательские, социальные проекты, а также на укрепление институционального потенциала органов государственной власти Украины и Молдовы.

Еврокомиссия прекратила финансировать Россию и Беларусь в рамках Interreg еще в марте 2022 года, после начала полномасштабной агрессии РФ.

В июне прошлого года Еврокомиссия уже перераспределяла в пользу Украины и Молдовы 26 млн евро из программы Interreg для РФ и Беларуси. Теперь принято решение отдать оставшийся бюджет программы.

Еврокомиссия также решила, что регионы в Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны были участвовать в программах сотрудничества с Россией и Беларусью, могут участвовать в других программах Interreg.

"Средства теперь пойдут на программы ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и украинскими и молдовскими партнерами", — прокомментировала еврокомиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра.

10 июля 2023 года Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для Украины еще на год.

3 августа Евросоюз расширил санкции против Беларуси за помощь России: детали.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube