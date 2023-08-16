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ЕС отдаст Украине и Молдове 134 млн евро, которые предназначались для России и Беларуси

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16.08.2023, 16:02
ЕС отдаст Украине и Молдове 134 млн евро, которые предназначались для России и Беларуси - Фото
Фото: ЕРА

Европейская комиссия направит 135 млн евро, изначально запланированных на программы с Россией и Беларусью, на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.   

Средства для России и Беларуси должны были финансировать программы сотрудничества ЕС с соседними регионами  (Interreg) в 2021–2027 годах. Теперь, в рамках этих программ, деньги получат Украина и Молдова. 

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Данное финансирование потратят на "пути солидарности" и развитие трансграничных транспортных связей, услуги здравоохранения, образовательные, исследовательские, социальные проекты, а также на укрепление институционального потенциала органов государственной власти Украины и Молдовы. 

Еврокомиссия прекратила финансировать Россию и Беларусь в рамках Interreg еще в марте 2022 года, после начала полномасштабной агрессии РФ. 

В июне прошлого года Еврокомиссия уже перераспределяла в пользу Украины и Молдовы 26 млн евро из программы Interreg для РФ и Беларуси. Теперь принято решение отдать оставшийся бюджет программы.

Еврокомиссия также решила, что регионы в Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны были участвовать в программах сотрудничества с Россией и Беларусью, могут участвовать в других программах Interreg. 

"Средства теперь пойдут на программы ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и украинскими и молдовскими партнерами", — прокомментировала еврокомиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра. 

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Роман Брыль
еврокомиссияевроинтеграцияфинансовая помощь украинепути солидарностиInterregЭлиза Феррейра
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