ЄС віддасть Україні та Молдові 134 млн євро, які призначалися для Росії та Білорусі

Європейська комісія спрямує 135 млн євро, які були заплановані на програми з Росією та Білоруссю, на зміцнення співпраці з Україною та Молдовою. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Кошти для Росії та Білорусі мали фінансувати програми співробітництва ЄС із сусідніми регіонами (Interreg) у 2021–2027 роках. Тепер, у межах цих програм, гроші отримають Україна та Молдова.

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Це фінансування витратять на "шляхи солідарності" та розвиток транскордонних транспортних зв'язків, послуги охорони здоров'я, освітні, дослідницькі, соціальні проєкти, а також на зміцнення інституційного потенціалу органів державної влади України та Молдови.

Єврокомісія припинила фінансувати Росію та Білорусь у межах Interreg ще у березні 2022 року, після початку повномасштабної агресії РФ.

У червні минулого року Єврокомісія вже перерозподіляла на користь України та Молдови 26 млн євро із програми Interreg для РФ та Білорусі. Тепер ухвалено рішення віддати решту бюджету програми.

Єврокомісія також вирішила, що регіони у Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть брати участь в інших програмах Interreg.

"Кошти тепер підуть на програми ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та українськими й молдовськими партнерами", – прокоментувала єврокомісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

10 липня 2023 року Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України ще на рік.

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