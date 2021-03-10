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ЕС поддержал санкции США против Коломойского

10.03.2021, 18:16
ЕС поддержал санкции США против Коломойского - Фото
Игорь Коломойский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Европейский союз поддерживает решение США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в ответе на запрос DW.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", – отметил Стано.

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Представитель ЕС также отметил важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы.

По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале "ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мер, в частности по Восточной Европе".

При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Читайте также: Следствие | Империя Коломойского в США: офшоры, небоскребы и метзаводы. Пересказ иска против олигарха

  • 5 марта США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.

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Юрий Тарасовский
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санкции сша игорь коломойский
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