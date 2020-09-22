ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро только в случае взаимодействия с МВФ

Европейский союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом. Об этом заявил в ходе брифинга вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, макрофинансовая помощь должна помочь стране справиться с экономическим спадом, который вызван коронавирусной пандемией.

Однако, он подчеркнул, что для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине.

"ЕС поддерживает Украину и ее народ. Мы наиболее сильный и надежный партнер Украины, мы продолжим поддерживать процесс реформ, суверенитет и территориальную целостность. У нас с Украиной наиболее всеобъемлющее соглашение об ассоциации, и Украина - это страна, которая получает самую большую европейскую поддержку. Мы очень преданы будущему Украины как свободной и процветающей страны", - добавил он.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 25 августа Верховной Радой закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму до 1,2 млрд евро. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый.

В ЕС заявили, что н езависимость Национального антикоррупционного бюро является условием безвизового режима с Европейским союзом, а также финансовой помощи от него.

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Сергей Чигирь

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