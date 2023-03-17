ЕС предоставит Украине второй транш помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе

На следующей неделе Европейский Союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщил Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии, в своем твиттере.

Программа помощи составляет в общей сложности 18 миллиардов евро, и предполагается, что деньги будут перечислять в Украину в течение 2023 года.

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Домбровскис отметил, что ЕС планирует продолжать оказывать Украине помощь, сколько нужно, и что на следующей неделе будет осуществлен второй платеж, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.

6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.

В понедельник, 13 марта, Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Наталія Софієнко

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