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ЕС предоставит Украине второй транш помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 15:22
ЕС предоставит Украине второй транш помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе - Фото
Фото: EPA

На следующей неделе Европейский Союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщил Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии, в своем твиттере.

Программа помощи составляет в общей сложности 18 миллиардов евро, и предполагается, что деньги будут перечислять в Украину в течение 2023 года.

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Домбровскис отметил, что ЕС планирует продолжать оказывать Украине помощь, сколько нужно, и что на следующей неделе будет осуществлен второй платеж, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.

  • 6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
  • В понедельник, 13 марта, Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Наталія Софієнко
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