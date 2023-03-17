ЕС предоставит Украине второй транш помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе
17.03.2023, 15:22
Фото: EPA
На следующей неделе Европейский Союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщил Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии, в своем твиттере.
Программа помощи составляет в общей сложности 18 миллиардов евро, и предполагается, что деньги будут перечислять в Украину в течение 2023 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Домбровскис отметил, что ЕС планирует продолжать оказывать Украине помощь, сколько нужно, и что на следующей неделе будет осуществлен второй платеж, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.
- 6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
- В понедельник, 13 марта, Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии