ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины

Венгрия в понедельник, 12 декабря, отозвала вето на пакет макрофинансовой помощи для Украины после того, как Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Будапешта, пишут Politico и Bloomberg.

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Евросоюз планировал заморозить 7,5 млрд евро, предусмотренные для Венгрии бюджетом ЕС, из-за того, что страна отошла от принципов демократии, и угроз нецелевого использования этих денег.

В знак протеста Венгрия заблокировала пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро.

После этого сумму штрафных санкций для Венгрии снизили до 6,3 млрд евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето.

#COREPERII | Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 12, 2022

Евросоюз также согласовал план расходов Венгрией на восстановление после пандемии – это еще 5,8 млрд евро в виде грантов, которые задерживались в течение полутора лет из-за проблем с демократией в Венгрии. Для получения этих денег правительству Виктора Орбана придется выполнить ряд законодательных условий, призванных укрепить верховенство закона.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года", – заявил после этого министр финансов Чехии Збинек Станджура.

Сумма займа Украины в 2023 году составит 18 млрд евро со льготным периодом на 10 лет. Государства-члены будут компенсировать основную часть расходов на выплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо странами-членами ЕС.

Андрій Водяний

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