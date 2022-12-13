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ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины

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13.12.2022, 09:28
ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины - Фото
Фото: EPA

Венгрия в понедельник, 12 декабря, отозвала вето на пакет макрофинансовой помощи для Украины после того, как Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Будапешта, пишут Politico и Bloomberg.

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Евросоюз планировал заморозить 7,5 млрд евро, предусмотренные для Венгрии бюджетом ЕС, из-за того, что страна отошла от принципов демократии, и угроз нецелевого использования этих денег.

В знак протеста Венгрия заблокировала пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро.

После этого сумму штрафных санкций для Венгрии снизили до 6,3 млрд евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето.

Евросоюз также согласовал план расходов Венгрией на восстановление после пандемии – это еще 5,8 млрд евро в виде грантов, которые задерживались в течение полутора лет из-за проблем с демократией в Венгрии. Для получения этих денег правительству Виктора Орбана придется выполнить ряд законодательных условий, призванных укрепить верховенство закона.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года", – заявил после этого министр финансов Чехии Збинек Станджура.

  • Сумма займа Украины в 2023 году составит 18 млрд евро со льготным периодом на 10 лет. Государства-члены будут компенсировать основную часть расходов на выплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо странами-членами ЕС.
Андрій Водяний
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евросоюз Венгрия виктор орбан финансовая помощь
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