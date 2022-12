ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины

Венгрия в понедельник, 12 декабря, отозвала вето на пакет макрофинансовой помощи для Украины после того, как Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Будапешта, пишут Politico и Bloomberg.

Евросоюз планировал заморозить 7,5 млрд евро, предусмотренные для Венгрии бюджетом ЕС, из-за того, что страна отошла от принципов демократии, и угроз нецелевого использования этих денег.

В знак протеста Венгрия заблокировала пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро.

После этого сумму штрафных санкций для Венгрии снизили до 6,3 млрд евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето.

#COREPERII | Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU