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ЕС создает рабочую группу по передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 16:50
ЕС создает рабочую группу по передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины - Фото
Фото: Swedish Presidency of the Council of the EU/Twitter

Послы Европейского Союза одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Об этом сообщается на странице Шведского председательства в ЕС в Twitter.   

Целью рабочей группы является рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством, говорится в сообщении. 

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Группа, в сотрудничестве с международными партнерами, проведет подготовительную работу по юридическому, финансовому, экономическому и политическому анализу целесообразности такого использования замороженных активов России. 

Ранее, в конце января текущего года юридическая служба Совета ЕС сообщила государствам-членам Евросоюза о существовании законных полномочий временно использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.   

В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Европы или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.   

Евросоюз уже длительное время изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения РФ в Украину. Пока все предложения не находили единодушной поддержки.  

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Роман Бриль
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евросоюз швеция восстановление украины замороженные активы рф
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