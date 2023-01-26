ЕС нашел правовое решение, как использовать замороженные активы Центробанка РФ для Украины

Юридическая служба Совета ЕС сообщила государствам-членам Европейского Союза о существовании законных полномочий временно использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам источников, юридическая служба заявила европейским дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и соблюдены определенные условия. Одно из них — основная сумма и проценты по замороженным активам ЦБ РФ будут возвращены России в какой-то момент в будущем.

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В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Европы или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Во время обсуждения с послами Евросоюза юристы Совета ЕС объяснили, что если управление объединенными замороженными активами ЦБ РФ приведет к убытку то, компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.

Евросоюз уже длительное время изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения РФ в Украину. Пока все предложения не находили единодушной поддержки и обсуждения находятся начальной стадии.

Евросоюз и некоторые государства-члены обеспокоены юридическими основаниями для такого шага и прецедентом, который может быть создан.

Более конкретное решение по активам ЦБ РФ будет принято после определения точной их суммы и местонахождения. По некоторым оценкам, активы российского Центрального банка, замороженные за границей, составляют $300 млрд. Десятая часть из них находится на депозитах в ЕС. Эта цифра все еще на стадии оценки.

10 января 2023 года Эстония первой из стран Европы начала подготовку к конфискации активов россиян.

20 января Швейцария заявила, что готова отдать замороженные активы РФ Украине, но банки против. Нужен референдум.

22 января Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро.

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Роман Бриль

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