ЕС создал Фонд для экономического роста Молдовы на €1,9 млрд. Готовят к членству

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Европейский парламент и Совет Европейского союза одобрили создание Фонда реформ и роста для Молдовы с финансированием в 1,9 млрд евро на 2025-27 годы. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.

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Это крупнейший пакет финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости, уточняют в Еврокомиссии.

Средства фонда будут стимулировать экономику Молдовы и приближать страну к членству в ЕС за счет ускорения реформ.

Финансирование будет охватывать все сектора, которые имеют жизненно важное значение для содействия экономическому росту Молдовы и ее интеграции в единый рынок ЕС.

Часть европейских денег будет потрачена на:

Новые дороги, мосты и железнодорожную инфраструктуру, такие как кольцевая дорога вокруг Кишинева, расширение сообщения Одесса-Кишинев-Яссы, а также мосты через реку Прут.

Строительство новой линии электропередачи и начала строительства еще двух, которые соединят Молдову с электросетью ЕС.

Энергетические субсидии

Строительства двух новых хорошо оборудованных больниц в Кагуле и Бельцах.

Интеграция Молдовы в зону роуминга ЕС и обеспечение широкополосного доступа в интернет в отдаленных районах Молдовы.

Улучшение доступа к финансированию и поддержке для 25 000 предприятий, включая малые семейные предприятия.

Средства будут выделяться дважды в год на основе запросов правительства Молдовы и после проверки Еврокомиссией выполнения требуемых условий.

Поддержка в рамках Фонда будет предоставлена ​​в дополнение к двухлетней Комплексной стратегии энергетической независимости и устойчивости Молдовы, объявленной 4 февраля, цель которой — сделать энергорынок Молдовы полностью независимым от российских энергопоставок к концу 2026 года.