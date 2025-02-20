ЕС создал Фонд для экономического роста Молдовы на €1,9 млрд. Готовят к членству
Европейский парламент и Совет Европейского союза одобрили создание Фонда реформ и роста для Молдовы с финансированием в 1,9 млрд евро на 2025-27 годы. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.
Это крупнейший пакет финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости, уточняют в Еврокомиссии.
Средства фонда будут стимулировать экономику Молдовы и приближать страну к членству в ЕС за счет ускорения реформ.
Финансирование будет охватывать все сектора, которые имеют жизненно важное значение для содействия экономическому росту Молдовы и ее интеграции в единый рынок ЕС.
Часть европейских денег будет потрачена на:
- Новые дороги, мосты и железнодорожную инфраструктуру, такие как кольцевая дорога вокруг Кишинева, расширение сообщения Одесса-Кишинев-Яссы, а также мосты через реку Прут.
- Строительство новой линии электропередачи и начала строительства еще двух, которые соединят Молдову с электросетью ЕС.
- Энергетические субсидии
- Строительства двух новых хорошо оборудованных больниц в Кагуле и Бельцах.
- Интеграция Молдовы в зону роуминга ЕС и обеспечение широкополосного доступа в интернет в отдаленных районах Молдовы.
- Улучшение доступа к финансированию и поддержке для 25 000 предприятий, включая малые семейные предприятия.
Средства будут выделяться дважды в год на основе запросов правительства Молдовы и после проверки Еврокомиссией выполнения требуемых условий.
Поддержка в рамках Фонда будет предоставлена в дополнение к двухлетней Комплексной стратегии энергетической независимости и устойчивости Молдовы, объявленной 4 февраля, цель которой — сделать энергорынок Молдовы полностью независимым от российских энергопоставок к концу 2026 года.
- 13 февраля 2025 года в Молдове заявили о завершении чрезвычайного положения, введенного из-за энергокризиса.