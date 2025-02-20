ЄС створив Фонд для економічного зростання Молдови на €1,9 млрд. Готують до членства

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Європейський парламент та Рада Європейського Союзу схвалили створення Фонду реформ та зростання для Молдови з фінансуванням у 1,9 млрд євро на 2025-27 роки. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Це найбільший пакет фінансової підтримки ЄС з моменту набуття Молдовою незалежності, уточнюють у Єврокомісії.

Кошти фонду стимулюватимуть економіку Молдови та наближатимуть країну до членства в ЄС шляхом прискорення реформ.

Фінансування охоплюватиме всі сектори, які мають життєво важливе значення для сприяння економічному зростанню Молдови та її інтеграції у єдиний ринок ЄС.

Частина європейських грошей буде витрачена на:

Нові дороги, мости та залізничну інфраструктуру, такі як кільцева дорога навколо Кишинева, розширення сполучення Одеса-Кишинів-Яси, а також мости через річку Прут.

Будівництво нової лінії електропередачі та початку будівництва ще двох, які з'єднають Молдову з електромережею ЄС.

Енергетичні субсидії

Будівництво двох нових добре обладнаних лікарень у Кагулі та Бєльцях.

Інтеграція Молдови до зони роумінгу ЄС та забезпечення широкосмугового доступу до інтернету у віддалених районах Молдови.

Поліпшення доступу до фінансування та підтримки для 25 000 підприємств, включно з малими сімейними підприємствами.

Кошти виділятимуться двічі на рік на основі запитів уряду Молдови та після перевірки Єврокомісією виконання необхідних умов.

Підтримку в межах Фонду буде надано на додаток до дворічної Комплексної стратегії енергетичної незалежності та стійкості Молдови, оголошеної 4 лютого, метою якої є зробити енергоринок Молдови повністю незалежним від російських енергопостачань до кінця 2026 року.