ЄС створив Фонд для економічного зростання Молдови на €1,9 млрд. Готують до членства
Європейський парламент та Рада Європейського Союзу схвалили створення Фонду реформ та зростання для Молдови з фінансуванням у 1,9 млрд євро на 2025-27 роки. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.
Це найбільший пакет фінансової підтримки ЄС з моменту набуття Молдовою незалежності, уточнюють у Єврокомісії.
Кошти фонду стимулюватимуть економіку Молдови та наближатимуть країну до членства в ЄС шляхом прискорення реформ.
Фінансування охоплюватиме всі сектори, які мають життєво важливе значення для сприяння економічному зростанню Молдови та її інтеграції у єдиний ринок ЄС.
Частина європейських грошей буде витрачена на:
- Нові дороги, мости та залізничну інфраструктуру, такі як кільцева дорога навколо Кишинева, розширення сполучення Одеса-Кишинів-Яси, а також мости через річку Прут.
- Будівництво нової лінії електропередачі та початку будівництва ще двох, які з'єднають Молдову з електромережею ЄС.
- Енергетичні субсидії
- Будівництво двох нових добре обладнаних лікарень у Кагулі та Бєльцях.
- Інтеграція Молдови до зони роумінгу ЄС та забезпечення широкосмугового доступу до інтернету у віддалених районах Молдови.
- Поліпшення доступу до фінансування та підтримки для 25 000 підприємств, включно з малими сімейними підприємствами.
Кошти виділятимуться двічі на рік на основі запитів уряду Молдови та після перевірки Єврокомісією виконання необхідних умов.
Підтримку в межах Фонду буде надано на додаток до дворічної Комплексної стратегії енергетичної незалежності та стійкості Молдови, оголошеної 4 лютого, метою якої є зробити енергоринок Молдови повністю незалежним від російських енергопостачань до кінця 2026 року.
- 13 лютого 2025 року в Молдові заявили про завершення надзвичайного стану, запровадженого через енергокризу.