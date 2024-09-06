ЕС выделяет 40 млн евро на подготовку украинцев к зиме

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Еврокомиссия выделила 40 млн евро гуманитарного финансирования на подготовку украинцев к зиме. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.

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Из этой суммы 35 млн евро выделяется на гуманитарные проекты в Украине и 5 млн евро — на поддержку украинских беженцев и принимающих их общин в Молдове.

Основной фокус финансирования — помочь подготовить Украину к холодным зимним месяцам, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС намерен отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электроэнергией и отоплением, а также предоставить убежище тем, кто больше всего в этом нуждается.

В Молдове новое финансирование направлено на наиболее уязвимых украинцев, чтобы предоставить им защиту и доступ к основным услугам, а также повысить готовность к новым потокам беженцев.

С учетом этого нового финансирования Еврокомиссия выделила в общей сложности 966 млн евро на программы гуманитарной помощи для поддержки мирных жителей, пострадавших от войны в Украине после вторжения России в феврале 2022 года. Из этого финансирования 895 млн евро было выделено на гуманитарные программы на территории Украины и 71 млн евро на поддержку украинцев, выехавших в соседнюю Молдову.