ЄС виділяє 40 млн євро на підготовку українців до зими

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Єврокомісія виділила 40 млн євро гуманітарного фінансування на підготовку українців до зими. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

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З цієї суми 35 млн євро виділяється на гуманітарні проєкти в Україні й 5 млн євро — на підтримку українських біженців і громад, що їх приймають, у Молдові.

Основний фокус фінансування — допомогти підготувати Україну до холодних зимових місяців, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Разом зі своїми гуманітарними партнерами ЄС має намір відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електроенергією та опаленням, а також надати притулок тим, хто найбільше цього потребує.

У Молдові нове фінансування спрямоване на найбільш уразливих українців, щоб надати їм захист та доступ до основних послуг, а також підвищити готовність до нових потоків біженців.

З урахуванням цього нового фінансування Єврокомісія вже виділила 966 млн євро на програми гуманітарної допомоги для підтримки мирних жителів, які постраждали від війни в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року. З цього фінансування 895 млн євро було виділено на гуманітарні програми на території України та 71 млн євро на підтримку українців, які виїхали до сусідньої Молдови.