Україна отримала 70 млн євро від БРРЄ на компенсації українцям за знищене житло

Загалом Україна отримає 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на житлові сертифікати

Фото: ДСНС / Telegram

Україна отримала 70 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) у межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Це перший транш із двох передбачених до кінця поточного року. Загалом Україна отримає 100 млн євро у межах проєкту HOME.

Згідно з проєктом, кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів для українців, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій та терористичних атак Росії. Сертифікати отримають учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

У межах спільного з БРРЄ проєкту планується фінансування більш ніж 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Україна є членом Банку розвитку Ради Європи вже понад рік – із червня 2023 року.