Україна офіційно стала країною-членом Банку розвитку Ради Європи

Україна завершила процедуру вступу й офіційно стала 43-ою країною-членом Банку розвитку Ради Європи (СЕВ). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Україна приєдналася до СЕВ менш ніж за рік після того, як офіційно подала заявку на членство у червні 2022 року.

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Банк створювався для підтримки осіб, змушених переселятися з місць постійного проживання через надзвичайні ситуації, зокрема збройні конфлікти. Проєкти СЕВ ефективно реалізувалися в Боснії, Хорватії, Сербії.

"Приєднання до Банку розвитку Ради Європи – це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України до ЄС. Членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Співпраця Банку з Україною є однією із цілей Стратегічного плану діяльності СЕВ на 2023-2027 роки. Ключовими напрямами співпраці стануть охорона здоров'я та забезпечення житлом громадян України.

"Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його можливості підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку", — заявив керівник СЕВ Карло Монтічеллі.

Банк уже реалізовує проєкти щодо підтримки українців, які залишили країну через війну.

CEB на кінець 2022 року схвалив майже 5,86 млн євро грантів на підтримку українців у країнах-членах банку: Болгарії Чехії, Естонії, Угорщині, Литві, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

Кошти використовувалися для забезпечення безпечного транспорту, притулку, медичного обслуговування, консультування та збору даних/реєстрації біженців.

Також банк видає кредити на проєкти щодо підтримки українців за кордоном. Зокрема, на три проєкти – для Чехії, Італії та Польщі – було виділено 980 млн євро. На проєкти для українців у Німеччині та Литві було виділено 325 млн євро. Кредит Польщі на суму 450 млн євро був найбільшою сумою одноразової позики, схваленої СЕВ.

Банк розвитку Ради Європи був створений 1956 року для розв'язання європейськими країнами питань, пов'язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів. Банк видає кредити своїм державам-членам, а також фінансовим установам та місцевим органам влади для фінансування проєктів у соціальному секторі.

29 травня 2023 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №0206 про членство у Банку розвитку Ради Європи.

19 червня FT написала, що Україна створить банк відновлення за допомогою BlackRock та JPMorgan.





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