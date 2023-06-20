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Украина официально стала страной-членом Банка развития Совета Европы

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 14:35
Украина официально стала страной-членом Банка развития Совета Европы - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина завершила процедуру вступления и официально стала 43-ей страной-членом Банка развития Совета Европы (СЕВ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Украина присоединилась к СЕВ менее чем через год после того, как официально подала заявку на членство в июне 2022 года. 

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Банк создавался для поддержки лиц, вынужденных переселяться с мест постоянного места жительства из-за чрезвычайных ситуаций, в том числе вооруженных конфликтов. Проекты СЕВ эффективно реализовались в Боснии, Хорватии, Сербии.      

"Присоединение к Банку развития Совета Европы – это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС. Членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности СЕВ на 2023-2027 годы. Ключевыми направлениями сотрудничества станут здравоохранение и обеспечение жильем граждан Украины.  

"Вступление Украины в Банк развития Совета Европы является свидетельством доверия Украины к Банку и его возможности поддержать страну в восстановлении, реконструкции и долгосрочном социальном развитии", — заявил руководитель СЕВ Карло Монтичелли. 

Банк уже реализовывает проекты по поддержке украинцев, которые покинули страну из-за войны.  

CEB на конец 2022 года одобрил почти 5,86 млн евро грантов на поддержку украинцев в странах-членах банка: Болгарии Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, Румынии и Словакии.    

Средства использовались для обеспечения безопасного транспорта, приюта, медицинского обслуживания, консультирования и сбора данных/регистрации беженцев.  

Также банк выдает кредиты на проекты по поддержке украинцев за границей. В частности, на три проекта – для Чехии, Италии и Польши – было выделено 980 млн евро. На проекты для украинцев в Германии и Литве было выделено 325 млн евро. Кредит Польше на сумму 450 млн евро был крупнейшей суммой единовременного займа, одобренного СЕВ.   

Банк развития Совета Европы был создан в 1956 году для решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов. Банк выдает кредиты своим государствам-членам, а также финансовым учреждениям и местным органам власти для финансирования проектов в социальном секторе. 
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Роман Брыль
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