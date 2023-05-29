Украина приблизилась к членству в Банке развития Совета Европы

Депутаты Верховной Рады 296 голосами поддержали президентский законопроект №0206 о членстве в Банке развития Совета Европы (СЕВ). Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Банк создавался для поддержки лиц, вынужденных переселяться с мест постоянного места жительства из-за чрезвычайных ситуаций, в том числе вооруженных конфликтов. Проекты СЕВ эффективно реализовались в Боснии, Хорватии, Сербии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Членство в СЕВ крайне важно для Украины. Это развитие новых жилищных и социальных инфраструктурных программ, привлечение инвестиций для обеспечения украинцев надлежащим жильем, которые было разрушено или повреждено в результате вооруженной агрессии РФ", — прокомментировала Шуляк.

Банк уже реализовывает проекты по поддержке украинцев, которые покинули страну из-за войны.

CEB на конец 2022 года одобрил почти 5,86 млн евро грантов на поддержку украинцев в странах-членах банка: Болгарии Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, Румынии и Словакии, сообщается на сайте Совета Европы.

Средства использовались для обеспечения безопасного транспорта, убежища, медицинского обслуживания, консультирования и сбора данных/регистрации беженцев.

Также банк выдает кредиты на такие проекты. В частности, на три проекта – для Чехии, Италии и Польши – было выделено 980 млн евро. На проекты для украинцев в Германии и Литве было выделено 325 млн евро.

Кредит Польши, связанный с войной в Украине, на сумму 450 млн евро был крупнейшей суммой единовременного займа, одобренного СЕВ.

11 мая Германия решила дополнительно выделить 1 млрд евро на обустройство беженцев.

Читайте также: Время расплаты. Сколько налогов будут платить украинские беженцы за границей и в Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости