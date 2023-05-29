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Украина приблизилась к членству в Банке развития Совета Европы

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 18:29
Украина приблизилась к членству в Банке развития Совета Европы - Фото
Фото: depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады 296 голосами поддержали президентский законопроект №0206 о членстве в Банке развития Совета Европы (СЕВ). Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.   

Банк создавался для поддержки лиц, вынужденных переселяться с мест постоянного места жительства из-за чрезвычайных ситуаций, в том числе вооруженных конфликтов. Проекты СЕВ эффективно реализовались в Боснии, Хорватии, Сербии.   

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"Членство в СЕВ крайне важно для Украины. Это развитие новых жилищных и социальных инфраструктурных программ, привлечение инвестиций для обеспечения украинцев надлежащим жильем, которые было разрушено или повреждено в результате вооруженной агрессии РФ", — прокомментировала Шуляк. 

Банк уже реализовывает проекты по поддержке украинцев, которые покинули страну из-за войны. 

CEB на конец 2022 года одобрил почти 5,86 млн евро грантов на поддержку украинцев в странах-членах банка: Болгарии Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, Румынии и Словакии, сообщается на сайте Совета Европы.   

Средства использовались для обеспечения безопасного транспорта, убежища, медицинского обслуживания, консультирования и сбора данных/регистрации беженцев. 

Также банк выдает кредиты на такие проекты. В частности, на три проекта – для Чехии, Италии и Польши – было выделено 980 млн евро. На проекты для украинцев в Германии и Литве было выделено 325 млн евро. 

Кредит Польши, связанный с войной в Украине, на сумму 450 млн евро был крупнейшей суммой единовременного займа, одобренного СЕВ. 

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Роман Брыль
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