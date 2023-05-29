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Україна наблизилася до членства у Банку розвитку Ради Європи

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 18:29
Україна наблизилася до членства у Банку розвитку Ради Європи - Фото
Фото: depositphotos.com

Депутати Верховної Ради 296 голосами підтримали президентський законопроєкт №0206 про членство у Банку розвитку Ради Європи (СЕВ). Про це повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Банк створювався для підтримки осіб, змушених переселятися з місць постійного проживання через надзвичайні ситуації, зокрема збройні конфлікти. Проєкти СЕВ ефективно реалізувалися в Боснії, Хорватії, Сербії.

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"Членство в СЕВ є вкрай важливим для України. Це розвиток нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, залучення інвестицій для забезпечення українців належним житлом, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ", – прокоментувала Шуляк.

Банк уже реалізовує проєкти щодо підтримки українців, які залишили країну через війну.

CEB на кінець 2022 року схвалив майже 5,86 млн євро грантів на підтримку українців у країнах-членах банку: Болгарії Чехії, Естонії, Угорщині, Литві, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині, повідомляється на сайті Ради Європи.

Кошти використовувалися для забезпечення безпечного транспорту, притулку, медичного обслуговування, консультування та збору даних/реєстрації біженців.

Також банк видає кредити на такі проєкти. Зокрема, на три проєкти – для Чехії, Італії та Польщі – було виділено 980 млн євро. На проєкти для українців у Німеччині та Литві було виділено 325 млн євро.

Кредит Польщі, пов'язаний з війною в Україні, на суму 450 млн євро був найбільшою сумою одноразової позики, схваленої СЕВ.

Читайте також: Час оплати. Скільки податків сплачуватимуть українські біженці за кордоном та в Україні.

Роман Бриль
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