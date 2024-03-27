Банк розвитку Ради Європи виділив українцям 100 млн євро на житлові сертифікати

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (Council of Europe Development Bank, CEB) схвалила виділення Україні 100 млн євро кредиту на новий проєкт "НОМЕ. Компенсація за знищене майно". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У межах проєкту передбачено надання 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

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Сертифікат за держпрограмою "єВідновлення" можуть отримати ті, чиє житло було знищено внаслідок бойових дій з 24 лютого 2022 року. Він діє впродовж п'яти років з моменту надання. Використати його може лише власник житла або його прямий спадкоємець.

На початок березня вже 1000 українських родин скористалися сертифікатами й придбали нове житло.

"Державна програма компенсацій була задумана за підтримки Ради Європи. Кредит CEB покриє 100% прийнятних видатків проєкту, щоб сприяти швидкому використанню коштів", – йдеться у заяві банку.

Це вже другий проєкт, який банк виносить на схвалення адміністративною радою, менш ніж за рік після приєднання України до CEB.

Україна приєдналася до CEB у червні 2023 року, ставши його 43-м учасником.

Перший проєкт пільгового кредитного фінансування від CEB обсягом 100 млн євро Україна отримала на відновлення та модернізацію мережі медичних закладів на деокупованих територіях України, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

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