Банк развития Совета Европы выделил украинцам 100 млн евро на жилищные сертификаты

За деньги CEB получат компенсации за уничтоженное жилье 5700 украинцев

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Административный совет Банка развития Совета Европы (Council of Europe Development Bank, CEB) одобрил выделение Украине 100 млн евро кредита на новый проект "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В рамках проекта предусмотрено предоставление 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

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Сертификат по госпрограмме "єВідновлення" могут получить те, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий с 24 февраля 2022 года. Он действует в течение пяти лет с момента предоставления. Использовать его может только владелец жилья или его прямой наследник.

К началу марта уже 1000 украинских семей воспользовались сертификатами и приобрели новое жилье.

"Государственная программа компенсаций была задумана при поддержке Совета Европы. Кредит CEB покроет 100% приемлемых расходов проекта, чтобы способствовать быстрому использованию средств", – говорится в заявлении Банка.

Это уже второй проект, который банк выносит на одобрение административным советом, менее чем через год после присоединения Украины к CEB.

Украина присоединилась к CEB в июне 2023 года, став его 43-м участником.

Первый проект льготного кредитного финансирования от CEB объемом 100 млн евро Украина получила на восстановление и модернизацию сети медицинских учреждений на деоккупированных территориях Украины, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий.

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