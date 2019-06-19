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19.06.2019, 12:09

ЕС выделяет Украине на реформы налоговой и таможни 29,5 млн евро

ЕС выделяет Украине на реформы налоговой и таможни 29,5 млн евро

Евросоюз выделяет деньги на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению госфинансами

Центральное агентство по управлению проектами (CPMA, Литва), вместе с Представительством Европейского Союза в Украине и совместно с Министерством финансов Украины, Государственной фискальной службой и Государственной налоговой службой начинают внедрение программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Компоненты программы EU4PFM направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности в сфере IT и HR. На их воплощение Евросоюз выделяет 29,5 млн евро. Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году", - говорится в сообщении.

В рамках таможенного компонента программы EU4PFM предусмотрена помощь по внедрению юридических и процедурных изменений в таможенной сфере и сферах упрощения процедур торговли. В частности, будет предоставлена поддержка по интеграции в Совместную транзитную систему ЕС и присоединению Украины к Конвенции о процедуре общего транзита.

Кроме того, будет поддерживаться введение института уполномоченного экономического оператора и повышение надежности процесса таможенного оформления. Программа также нацелена на улучшение контроля после завершения таможенного оформления и совершенствование институциональной способности подразделений таможенного аудита.

В рамках Программы также будут разработаны IТ стратегии и HR стратегия, что важно для увеличения состоятельности и эффективности институтов задействованных в управлении госфинансами.

Ранее глава ГНС Сергей Верланов заявил, что процесс создания новой налоговой ожидается в ближайшие недели.

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Теги: помощь ЕС, евросоюз, реформа гфс
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