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18.06.2019, 18:43

Верланов назвал сроки запуска новой налоговой

Верланов назвал сроки запуска новой налоговой

Завершение процесса создания ГНС ожидается в ближайшие недели

Государственная налоговая служба (ГНС), которую создают в рамках разделения Государственной фискальной службы (ГФС), полноценно заработает в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов на пресс-конференции в Киеве 18 июня.

"На этой неделе создаем территориальные органы и начинаем большой перевод людей из штата фискальной службы в штат налоговой. Следующий этап - передача налоговых функций ГФС в налоговую", - сказал он.

По его словам, завершение всего этого процесса ожидается в течение "ближайших недель".

Верланов уточнил, что все подразделения ГФС, работающие с налоговой сферой, включая налоговую милицию, будут переведены в ГНС. Он выразил надежду, что осенью налоговую милицию выведут из структуры налоговой службы.

В конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Реформа ГФС была одним из пунктов программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Главой налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность. 8 мая Кабмин утвердил Верланова председателем ГНС.

На должность главы таможни претендовал первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов, но в апреле Комиссия высшего корпуса госслужбы приостановила конкурс в соответствии с решением Окружного админсуда Киева.

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Теги: налоговая служба, Сергей Верланов, разделение гфс
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