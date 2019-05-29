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29.05.2019, 12:02

Верланов рассказал, что будет с налоговой милицией

Верланов рассказал, что будет с налоговой милицией

По словам главы ГНС, до законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе налоговой службы

Налоговая милиция останется в составе налоговой службы до законодательного урегулирования вопроса. Об этом сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов на встрече с миссией Европейского департамента МВФ, передает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ГНС, ведь налоговая служба должна быть направлена ​​на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов", - отметил Верланов.

Он также сказал, что уже работает комиссия по реорганизации ГФС, которая должна в течение трех месяцев завершить реорганизацию.

По словам Верланова, стратегия развития налоговой службы содержит три главные составляющие - это развитие отношений с налогоплательщиками, развитие персонала и обеспечения выполнения задач, определенных государством.

Среди основных принципов стратегии - демилитаризация службы и обеспечения сервисного подхода.

ГНС будет применять в деятельности рискоориентированные подходы и обеспечит открытость обобщенной практики проверок для того, чтобы предприниматели знали, что именно находится в зоне повышенного внимания проверяющих.

Верланов также сообщил о планах по увеличению количества электронных сервисов, модернизации ИТ систем и платформ.

Ранее сообщалось, что председатель ГНС Сергей Верланов представил на заседании Кабинета Министров Украины стратегию развития ведомства.

Напомним, 8 мая Кабминистров утвердил замминистра финансов Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы. 

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Теги: ГФС, Сергей Верланов, ГНС, налоговая милиция
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