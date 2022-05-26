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ЕС заморозил активы российского Центробанка на 23 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 08:28
ЕС заморозил активы российского Центробанка на 23 млрд евро - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Европейский Союз заморозил около 23 млрд евро ($24,5 млрд) активов российского Центрального банка, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает Reuters.

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"С начала войны в Украине в ЕС заблокировано около 23 млрд евро, и эта цифра намного меньше, чем $100 млрд, замороженных Соединенными Штатами", – отмечается в сообщении.

Также, по его словам, страны ЕС заморозили материальные активы на сумму около 10 млрд евро, в том числе яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками Кремля.

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Наталия Софиенко
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ЕС центробанк рф активы РФ
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