ЕС значительно снизил прогноз роста экономики на 2025 год из-за пошлин Трампа

Европейская комиссия прогнозирует рост реального ВВП на 2025 год в размере 1,1% в ЕС и 0,9% в еврозоне

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Европейская комиссия прогнозирует рост реального ВВП на 2025 год в размере 1,1% в ЕС и 0,9% в еврозоне практически на том же уровне, что и в 2024 году. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте ЕК.

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Это значительное ухудшшение по сравнению с осенним прогнозом 2024 года, главным образом из-за влияния повышенных тарифов и усиленной неопределенности, вызванной недавними резкими изменениями в торговой политике США и непредсказуемостью окончательной конфигурации тарифов.

В ноябре прогноз предполагал темп роста 1,5% в ЕС и 1,3% в еврозоне.

Несмотря на эти вызовы, ожидается, что рост в ЕС повысится до 1,5% в 2026 году, поддержанный постоянным ростом потребления и возобновлением инвестиций. Прогнозируется, что рост еврозоны достигнет 1,4% в 2026 году.

Ожидается, что дезинфляция будет происходить быстрее, чем предполагалось осенью, поскольку новые дезинфляционные факторы от текущей торговой напряженности перевесят воздействие более высоких цен на продукты питания и более сильное краткосрочное давление спроса.

После среднего показателя в 2,4% в 2024 году общая инфляция в еврозоне, как ожидается, достигнет целевого показателя ЕЦБ к середине 2025 года – раньше, чем предполагалось – и в среднем составит 1,7% в 2026 году.

На уровне всего Евросоюза, а не только еврозоны, инфляция продолжит снижаться до 1,9% в 2026 году.

По данным Евростата, в первом квартале 2025 года рост экономики еврозоны оказался ниже прогнозов. ВВП еврозоны вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении.