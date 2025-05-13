Dragon Capital спрогнозировал ситуацию в экономике в сценарии перемирия

В случае перемирия ВВП Украины возрастет на 3,5-5,5%, если война будет продолжаться – на 2,5%

На выставке новейшего вооружения и военной техники украинского производства в Киеве 6 мая 2025 года (фото - EPA-EFE / Сергей Долженко)

Инвестиционная компания Dragon Capital обновила макропрогноз на 2025 год, сохранив два сценария развития экономики Украины. В компании объяснили это неопределенностью перспектив полноценного перемирия, несмотря на усилия администрации США.

Сценарий "продолжающейся войны" предполагает продолжение боевых действий до конца прогнозного периода.

В сценарии "перемирия" аналитики предполагают, что стойкое прекращение огня будет достигнуто в ближайшие месяцы, однако часть территории Украины останется временно оккупированной.

Сценарий перемирия предполагает, что:

→ реальный ВВП Украины в 2025 году возрастет до 3,5-5,5% г/г с 2,9% в 2024 году благодаря улучшению экономических настроений и началу масштабного восстановления, что компенсирует сокращение оборонных расходов;

→ потребительская инфляция к концу 2025 года замедлится до 9-10% г/г;

→ дефицит бюджета может сократиться до $34 млрд, или 16% ВВП.

Ключевые прогнозы на 2025 год в сценарии "продолжающейся войны":

→ рост реального ВВП замедлится на 0,5 процентных пункта – до 2,5%;

→ замедление потребительской инфляции до 8,1% г/г к концу 2025 года;

→ дефицит бюджета может сократиться до $40 млрд (20% ВВП) преимущественно благодаря налоговым изменениям, которые сгенерируют дополнительные $3 млрд налоговых поступлений.

Источник: Dragon Capital

"Вероятно, что в этом году придется пересматривать смету и увеличивать оборонные расходы из-за сокращения военной поддержки со стороны США и наращивания военных расходов врагом", – говорится в прогнозе.

По мнению аналитиков, источники финансирования дополнительных оборонных расходов будут определяться с учетом программы МВФ, продолжение которой требует гарантий достаточности финансирования (financial assurances) в базовом и негативном сценариях.

Поэтому не исключено, что, несмотря на буферы ликвидности, дополнительные оборонные расходы будут нуждаться в новых мерах по мобилизации доходов и увеличению внутренних заимствований.